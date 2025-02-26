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Spor

İlhan Palut: Takımımı iyi hazırlayamamışım

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, kupada Trabzonspor'a 5-2 kaybettikleri maç sonrası konuştu.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
İlhan Palut: Takımımı iyi hazırlayamamışım
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Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-2 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok kötü bir maç geçirdiklerini söyleyen Palut, "Trabzonspor'un bu maça bizden daha iyi hazırlandığı belliydi. Ben takımımı iyi hazırlayamamışım, oyuncularım iyi hazırlanamamış... Çıkarken yaptığımız hatalar çok oldu. Bu pozisyonların skorla da desteklenmesi bizi geri düşürdü. Mücadele ettik ama başarılı olamadık. İkinci yarı, birinci yarıya göre biraz daha dengeliydi. Kötü bir skor aldık. Camiamızdan özür diliyoruz." dedi.

Maçta sakatlanan Altin Zeqiri'nin sakatlığına değinen Palut, "Zeqiri'nin arka adalesi ile bir durumu var. Maçın skoruna bakınca bu riski almanın gereğini hissetmedik." ifadelerini kullandı.

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