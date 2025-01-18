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Spor

İlhan Palut: Vadettiği kadar keyifli bir maç olmadı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
İlhan Palut: Vadettiği kadar keyifli bir maç olmadı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, iyi oynamalarına rağmen kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, şu ifadeleri kullandı:

"Vadettiği kadar keyifli bir maç olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz oyunu bir kere daha kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Birçok kere oluyor. Her şeyi iyi yapmıyoruz ama bugün sahadan bir takım kaybederek ayrılacaksa o da Çaykur Rizespor değildi. Futbol bir skor oyunu. Başakşehir'i tebrik diyorum. Çalışmaya devam edeceğiz."

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