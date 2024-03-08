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Spor

İlhan Palut: Yenilirsiniz ama böyle değil

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a karşı 6-2'lik skorla mağlup olmalarının ardından, 'Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz' sözlerini sarf etti.

8 Mart 2024 Cuma 22:43 - Güncelleme:
İlhan Palut: Yenilirsiniz ama böyle değil
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Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

İlhan Palut, maçta sakatlık yaşayan Mithat Pala için, "Mithat Pala için üzgünüz. Bileğinde bir kırık şüphesi var, hastanede kontrolleri yapılıyor. İlk görüntü iç açıcı değil." dedi.

İlhan Palut, maçla ilgili, "Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik. Çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz. Gelen topların birçoğunun gol olması, hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

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