İSTANBUL 12°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2021 Cuma / 14 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4289
  • EURO
    8,9811
  • ALTIN
    411.192
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlhan Palut'tan özeleştiri: Bu oyunla sahadan 1 puanla ayrılmamız gayet normal
Spor

İlhan Palut'tan özeleştiri: Bu oyunla sahadan 1 puanla ayrılmamız gayet normal

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Gaziantep ile 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, 'Tabii ki 3 puan istiyorduk ama bu oyunun karşılığında da 1 puanla sahadan ayrılmamız gayet normaldi.' ifadesini kullandı.

AA26 Şubat 2021 Cuma 20:29 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 20:29
ABONE OL

Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, iç sahada kazanma alışkanlığı elde etmek istediklerini belirtti.

Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Duran top harici rakibe net pozisyon vermedik. Ama bunun yanında biz de gol yollarındaki istediğimiz etkinliği sağlayamadık. İkinci yarı biraz daha derli toplu oynayan bir Konyaspor vardı.

Yine savunma anlamında sıkıntılar yaşamadık. Ancak hücumda bir iki deneme dışında etkinlik sağlayamadık. Sonuç olarak, kazanmak istediğimiz bir maçtı ama oyunun geneline baktığımız zaman, kazanma adına takım olarak çok ön plana çıktığımızı söyleyemem.

Tabii ki 3 puan istiyorduk ama bu oyunun karşılığında da 1 puanla sahadan ayrılmamız gayet normaldi. Yoğun bir maç periyoduna giriyoruz. Bu maçı hemen geride bırakıp, alacağımız dersleri alarak çarşamba günkü maçımız için hazırlıklara başlayacağız. Takımımım, mücadelesinden ve özverisinden memnunum ama hücum organizasyonları anlamında hala eksiklerimiz ve üzerine koymamız gereken noktalar var. Onları da çalışarak aşacağız inşallah."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.