İlhan Palut'tan özeleştiri: Bu oyunla sahadan 1 puanla ayrılmamız gayet normal

AA 26 Şubat 2021 Cuma 20:29 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 20:29

Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, iç sahada kazanma alışkanlığı elde etmek istediklerini belirtti.

Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Duran top harici rakibe net pozisyon vermedik. Ama bunun yanında biz de gol yollarındaki istediğimiz etkinliği sağlayamadık. İkinci yarı biraz daha derli toplu oynayan bir Konyaspor vardı.

Yine savunma anlamında sıkıntılar yaşamadık. Ancak hücumda bir iki deneme dışında etkinlik sağlayamadık. Sonuç olarak, kazanmak istediğimiz bir maçtı ama oyunun geneline baktığımız zaman, kazanma adına takım olarak çok ön plana çıktığımızı söyleyemem.

Tabii ki 3 puan istiyorduk ama bu oyunun karşılığında da 1 puanla sahadan ayrılmamız gayet normaldi. Yoğun bir maç periyoduna giriyoruz. Bu maçı hemen geride bırakıp, alacağımız dersleri alarak çarşamba günkü maçımız için hazırlıklara başlayacağız. Takımımım, mücadelesinden ve özverisinden memnunum ama hücum organizasyonları anlamında hala eksiklerimiz ve üzerine koymamız gereken noktalar var. Onları da çalışarak aşacağız inşallah."