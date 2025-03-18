İlhan Palut'tan Türkiye-Macaristan maçı yorumu: Net favori yok

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut Macar basınına konuştu. Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi, Dominik Szoboszlai, Roland Sallai ve milli takıma çağrılmayan oyuncusu Attila Mocsi hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU EŞLEŞMEDE NET FAVORİ YOK"

İlhan Palut, play-off eşleşmesine dair yaptığı değerlendirmede, "Bu karşılaşmada net bir favori yok. Kazananı belirleyecek faktörler arasında oyuncuların konsantrasyonu ve maç günü sergileyecekleri performans büyük önem taşıyor. Her iki takımı da zorlu maçlar bekliyor." ifadelerini kullandı.

"MACARİSTAN İÇİN ZORLAYICI OLABİLİR"

İstanbul'daki ilk maçın Macaristan için ne kadar zorlayıcı olabileceği sorusuna Palut, "Türk taraftarların futbola olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. Milli takım söz konusu olduğunda bu tutku daha da artıyor. Elbette, taraftarlar doğrudan A Ligi'ne yükselememenin hayal kırıklığını yaşadı, ancak İstanbul'daki maçta yeniden büyük bir motivasyonla tribünleri dolduracaklar. Macaristan için kolay bir atmosfer olmayacak." dedi.

"MACARİSTAN ZOR BİR RAKİP"

Rakip olarak Macaristan'ın seçilmesi konusunda görüşlerini paylaşan Palut, "Mantıklı düşünen herkes Macaristan'ın zor bir rakip olduğunu biliyor. Tüm Türkiye milli takımına güveniyor ancak iki maçın da üst düzey konsantrasyon gerektirdiğinin farkındayız. Türkiye'de kimse 'Kesin kazanırız' düşüncesiyle yaklaşmıyor ama aynı zamanda büyük bir endişe de yok. Taraftarlar iyimser, heyecanlı ve umutlu." ifadelerini kullandı.

MONTELLA'YA ELEŞTİRİLER

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın Türkiye'yi doğrudan A Ligi'ne çıkaramaması nedeniyle eleştirildiği hatırlatıldığında Palut, "Montella, milli takımı Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na götürdü ve büyük potansiyele sahip bir ekip kurdu. Hollanda'ya elenmemiz, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriyle karşılaşmamızdan kaynaklandı. Ancak bazı Uluslar Ligi maçlarında yeterince odaklanamadık. Futbolda eleştiri kaçınılmazdır. Şu an önemli olan Macaristan karşısında başarılı olmak. Eğer işler kötü giderse, Montella hakkındaki eleştiriler artacaktır." dedi.

"GÜÇLÜ BİR JENERASYONA SAHİBİZ"

Türkiye'nin en büyük avantajlarını değerlendiren Palut, "Şu anki jenerasyonumuz genç ama üst düzey futbolculara sahip. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takım seviyesinde uluslararası tecrübeleri var. Türkiye, iyi gününde sadece Macaristan için değil, Avrupa'daki birçok takım için zorlu bir rakip olabilir." şeklinde konuştu.

"DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN OYUNCU..."

Palut, Macaristan'ın gücüne dikkat çekerek, "Marco Rossi yönetiminde uzun süredir istikrarlı bir sistem kurdular. Disiplinli bir oyun sergiliyorlar ve uluslararası deneyime sahip oyunculara sahipler. Dominik Szoboszlai, bu oyuncuların başında geliyor." dedi.

Liverpool forması giyen yıldız futbolcu hakkında Palut, "Premier Lig'i hepimiz takip ediyoruz ve Szoboszlai bu ligin en büyük kulüplerinden birinde oynuyor. Sürekli gelişim gösteriyor, savunmada ve hücumda katkı sağlıyor, üstelik gol yollarında da etkili. O kesinlikle Macaristan'ın kilit oyuncusu. Ancak unutmamalıyız ki Macaristan'ın gücü sadece bireysel yeteneklere değil, sistemine, takım ruhuna ve disiplinine dayanıyor." ifadelerini kullandı.

MOCSI MİLLİ TAKIMDA OLMALI MI?

Süper Lig'deki Macar futbolculardan Rizespor'da forma giyen Attila Mocsi'nin milli takıma çağrılmaması hakkında konuşan Palut, "Milli takım kadrosu her zaman tartışma konusu olur. Mocsi ile uzun süredir çalışıyorum, gelişimini yakından takip ediyorum. Üçlü savunma oynayan Macaristan için onun kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Hızlı, güçlü, ikili mücadelelerde sert ve pas dağıtımında başarılı bir oyuncu." dedi.

"SALLAI'DEN DAHA FAZLASI BEKLENİYOR"

Galatasaray'da forma giyen Sallai Roland'ın performansını değerlendiren Palut, "Sallai, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynuyor. Yetenekli ve çalışkan bir futbolcu, ancak taraftarlar ondan daha fazla skor katkısı bekliyor. Yine de formda ve Szoboszlai ile birlikte en dikkat edilmesi gereken oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.

"DENGELİ BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Rizespor'un sezon hedefleriyle ilgili konuşan Palut, "Geçen sezon Süper Lig'e yükseldikten sonra tamamen yeni bir takım kurduk. O dönem başarılı bir süreç yaşadık ancak sezonun son bölümlerinde ritmimizi kaybettik. Bu yıl daha dengeli bir ekip oluşturmak istedik, bazı kaliteli performanslar sergiledik ama istikrar konusunda zorluklar yaşadık. Hedefimiz, sezon sonuna kadar stabil bir şekilde yolumuza devam etmek." diyerek sözlerini noktaladı.