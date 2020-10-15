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Spor

İlhan Palut'un Fenerbahçe maçı taktiği netleşti

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un, Fenerbahçe maçı taktiği belli oldu. Thiam, Valencia ve Samatta'ya özel önlem alacak olan Palut, hızlı ataklarla sonuca gidecek.

DHA15 Ekim 2020 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:09
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Süper Lig'de milli maç arasının ardından 18 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda zirve adaylarından Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un planı netleşti. Zorlu mücadelede önce Fenerbahçe'nin silahlarını kilitlemeyi planlayan Palut'un rakibinin direncini kırarak gol arayacağı bildirildi. Özellikle sarı-lacivertlilerin hücum oyuncuları Thiam, Valencia ve Samatta'ya özel önlemler alacak genç teknik adamın hızlı ataklarla sonuca gitmeyi düşündüğü ifade edildi.

Yeni transfer Guilherme'yi ilk kez ilk 11'e monte edecek İlhan Palut'un Brezilyalı oyuncudan kanatlarda da yararlanacağı vurgulandı. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de tedavisi sona eren İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'nin Fenerbahçe'ye karşı riske edilmeyeceği kaydedilirken, sağ dizinden sakatlık geçirken orta saha oyuncu Obina Nwobodo ise tamamen iyileşti.

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