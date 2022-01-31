İlhan Parlak: Hedefimiz ilk 10

IHA 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:57 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:57

Kayserispor'un tecrübeli futbolcularından İlhan Parlak, lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısındaki çıkışlarını Hatayspor maçında alacakları galibiyet ile devam ettirmek istediklerini ifade eden İlhan Parlak, "Sahamızda uzun süredir yenilmeyen bir takım olarak Hatayspor maçını da kayıpsız geçmek istiyoruz. Bu sezon hedefimiz ilk 10 takım arasında yer almak. Bunun için çalışıyoruz. Taraftarımızın desteği ile sezonu ilk 10 takım arasında bitireceğimize inanıyorum" dedi.