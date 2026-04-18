Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Özel aparatla sahada olması beklenen Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ise maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

İşte Galatasaray'ın 11'i:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Osimhen antrenmanların belli bölümlerini bizimle yaptı. Yener hoca ve Osimhen ile yaptığımız görüşmelerde bu maçın kadrosunda olmaması kararını verdik. Fenerbahçe maçında oynayabilecek oyunculardan biri olacak" ifadelerini kullandı.