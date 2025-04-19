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Spor

İlk 11'ler belli oldu! Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Göztepe-Beşiktaş maç kadrosu

Süper Lig 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, 19 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Her iki takımın muhtemel 11'leri belli olurken, Beşiktaş'ın maç kadrosunda 5 eksik oyuncu yer alıyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Göztepe - Beşiktaş maçının ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri.

19 Nisan 2025 Cumartesi 15:37 - Güncelleme:
İlk 11'ler belli oldu! Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Göztepe-Beşiktaş maç kadrosu
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Göztepe - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu. Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, sezon boyunca mağlup oldukları Göztepe karşısında bu kez galibiyet arıyor. Taraftarlar ise "Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Göztepe-Beşiktaş maç kadrosu (ilk 11'ler) ve yayın detayları...

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM: İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, sezon boyunca mağlup oldukları Göztepe karşısında bu kez galibiyet arıyor. Taraftarlar ise "Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunun cevabını araştırıyor.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak. İzmir'in ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşma, Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maç, İzmir'de futbolseverlerin yoğun ilgisiyle oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMU

Beşiktaş, Avrupa kupaları hedefini canlı tutmak istiyor. Bu sezon Göztepe'ye karşı oynadığı iki resmi maçı da kaybeden siyah-beyazlı ekip, rövanş peşinde.

Göztepe, iç sahada kazanarak 10 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta 5 Eksik, 2 Geri Dönüş

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Onur Bulut, Felix Uduokhai, Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi kadroda yer almayacak.

Öte yandan, kart cezaları sona eren Tayyip Talha ve Semih Kılıçsoy yeniden forma şansı bulabilecek.

Kart Sınırındaki Oyuncular

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin, Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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