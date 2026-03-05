İlk 15 dakikanın liderleri derbide karşı karşıya!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu derbi aynı zamanda ligin en hızlı iki takımını da karşı karşıya getirecek.

İLK 15 DAKİKADA EN FAZLA GOL ATAN İKİ TAKIM

Ligde geride kalan 24 haftada dakikalara göre gol dağılımlarına bakıldığında ilk 15 dakikalık bölümlerde en fazla gol bulan iki takım olarak Beşiktaş ve Galatasaray öne çıkıyor.

Siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılılar, söz konusu aralıkta rakip fileleri 9'ar kez sarsarak zirveyi paylaştı.

Sezonun ilk yarısında Rams Park'ta oynanan ve 1-1 biten maçta da siyah-beyazlıların golü 12. dakikada Abraham'dan gelmişti.

Bu iki takımı 6 golle Fenerbahçe takip etti.