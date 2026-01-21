Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci hafta maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele ilk yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid maçın henüz dördüncü dakikasında Giuliano Simeone'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılılar adına skoru eşitleyen golü 20'nci dakikada Marcos Llorente kendi kalesine kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Devler Ligi'nde yedinci haftayı 10 puanla kapattı ve ilk 24 için iddiasını sürdürdü. Mevcut sıralamada ilk 8'de yer alan Atletico Madrid ise 13 puana ulaştı.

Galatasaray, turnuvanın lig aşamasının son haftasında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olacak. Atletico Madrid ise seyircisi önünde Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temilsici Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılı takım, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.

Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'yi yedeğe çeken Buruk, yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Osimhen'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Torreira'ya formayı teslim ederken İlkay Gündoğan'ı kulübede oturttu.

OSİMHEN, 39 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'teki Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nın kampına dahil oldu.

Nijerya, turnuvayı üçüncü tamamlarken hafta başında İstanbul'a gelen Osimhen, Atletico Madrid maçında sahadıki yerini aldı.

- Sakatlığı bulunan Sara, özel önlemle kadroya alındı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, özel önlemlerle kadroya yazıldı.

Yaklaşık 1 hafta öncesinde sakatlanan ve sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara, sakatlığının uzaması riski olmaması nedeniyle sağlık ekibinin özel önlemleriyle Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDAN BU SABAH DÖNEN JAKOBS KADRODA

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ismail Jakobs, bugün sabah İstanbul'a dönerek maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı formayı Osimhen gibi son olarak Antalyaspor mücadelesinde terleten Jakobs, ardından milli takım kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.

Öğle saatlerinde takıma katılan Jakobs, teknik direktör Okan Buruk tarafından Atletico Madrid maçı kadrosuna alındı.

YAKLAŞIK 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı.

SÖRLOTH, 5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de maça çıktı.

2019-2020 sezonunda bordo-mavili formayı terleten Norveçli santrfor, 22 Eylül 2020'de Almanya'nın Leipzig takımına transfer oldu. Ardından İspanya'da Real Sociedad ve Villareal formaları giyen yıldız santrfor, 2024'te Atletico Madrid'e transfer oldu.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 1 kez 2 Aralık 2020'de Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir maçı için Türkiye'ye gelen Sörloth, 5 yıl aradan sonra Türkiye'de sahada yer aldı.

İSPANYA'DAKİ TREN KAZASI İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde İspanya'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım futbolcuları, hakemler ve taraftarlar, İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Barrios'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

4. dakikada Atletico Madrid, öne geçti. Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters dokunuşta top, ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe topu gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, üstten oyun alanın terk etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Pubill'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arka direkte topla buluşan Sörloth'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

58. dakikada arka direkteki Simeone, topu kafayla içeriye çevirdi. Arka direkteki Hancko'nun vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale etti.

69. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Osimhen'in altıpas önünden kafayla vuruşunda top kaleci Oblak'ta kaldı.

82. dakikada Gonzalez'in sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Pubill'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

85. dakikada Griezmann'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topa sahip oldu. Aynı dakikada Griezmann'ın pasıyla topla buluşan Baena'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Eren Elmalı uzaklaştırdı.

90. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda kaleci Oblak, meşin yuvarlağı çeldi.

Maç, 1-1 berabere bitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 88 İlkay Gündoğan), Lemina, Sane, Yunus Akgün (Dk. 65 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Jakobs), Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke (Dk. 56 Cardoso), Barrios (Dk. 56 Le Normand), Almada (Dk. 46 Baena), Sörloth (Dk. 61 Griezmann), Alvarez (Dk. 73 Gonzalez)

Goller: Dk. 4 Simeone (Atletico Madrid), Dk. 20 Llorente (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Pubill, Dk. 41 Almada, Dk. 49 Barrios, Dk. 67 Simeone (Atletico Madrid), Dk. 29 Osimhen, Dk. 61 Sallai, Dk. 83 Lemina (Galatasaray)