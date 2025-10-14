İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,83
  • EURO
    48,3656
  • ALTIN
    5553.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlk 8 haftada 22 puan! Galatasaray Avrupa devlerini solladı
Spor

İlk 8 haftada 22 puan! Galatasaray Avrupa devlerini solladı

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 22 puan toplayan Galatasaray Avrupa'nın önde gelen kulüplerini geride bıraktı. Sarı kırmızılılar, söz konusu liglerde ekim ayındaki milli maç arasına kadar en çok puan toplayan 4 takımdan biri oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 14:58 - Güncelleme:
İlk 8 haftada 22 puan! Galatasaray Avrupa devlerini solladı
ABONE OL

Galatasaray, Avrupa'nın önde gelen takımlarını geçmeyi başardı.

Ligin ilk 8 haftasında 22 puan toplayan sarı kırmızılılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde önemli bir istatistiğe imza attı.

Okan Buruk'un ekibi, söz konusu liglerde ekim ayındaki milli maç arasına kadar en çok puan toplayan 4 takımdan biri oldu.

Avrupa'nın 5 büyük liginden Premier Lig'de lider Arsenal'in 7 maçın sonunda 16 puanı bulunurken, LaLiga'da Real Madrid ise 8 maçta 21 puan topladı. BundesLiga'da Bayern Münih 6 maçta 18 puanla, Serie A'da ise Napoli aynı maç sayısında 15 puanla lider konumda. Ligue 1'de ise 7 haftanın sonunda Paris Saint Germain, 16 puanda kaldı.

Portekiz Ligi'nde Porto, Hollanda liginde de Feyenoord, Galatasaray gibi 8 maçın sonunda 22 puan topladı.

Bu 3 takımı geçmeyi başaran tek ekip ise 10 maçta 23 puan elde eden Belçika Ligi lideri Saint Gilloise oldu. İskoçya'da ise lider Hearts'ın 7 maçta 19 puanı bulunuyor

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.