Galatasaray, Avrupa'nın önde gelen takımlarını geçmeyi başardı.

Ligin ilk 8 haftasında 22 puan toplayan sarı kırmızılılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde önemli bir istatistiğe imza attı.

Okan Buruk'un ekibi, söz konusu liglerde ekim ayındaki milli maç arasına kadar en çok puan toplayan 4 takımdan biri oldu.

Avrupa'nın 5 büyük liginden Premier Lig'de lider Arsenal'in 7 maçın sonunda 16 puanı bulunurken, LaLiga'da Real Madrid ise 8 maçta 21 puan topladı. BundesLiga'da Bayern Münih 6 maçta 18 puanla, Serie A'da ise Napoli aynı maç sayısında 15 puanla lider konumda. Ligue 1'de ise 7 haftanın sonunda Paris Saint Germain, 16 puanda kaldı.

Portekiz Ligi'nde Porto, Hollanda liginde de Feyenoord, Galatasaray gibi 8 maçın sonunda 22 puan topladı.

Bu 3 takımı geçmeyi başaran tek ekip ise 10 maçta 23 puan elde eden Belçika Ligi lideri Saint Gilloise oldu. İskoçya'da ise lider Hearts'ın 7 maçta 19 puanı bulunuyor