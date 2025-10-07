Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 16 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya girdi. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi son mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Avrupa'da da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Kanarya, ilk maçını 6 Ağustos'ta Feyenoord ile oynadı. Hollanda ekibini saf dışı bırakan Kanarya, play-off turunda Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.

MOURİNHO GİTTİ, TEDESCO GELDİ

Geçtiğimiz sezonu Jose Mourinho ile tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona da deneyimli teknik adamla başladı. Benfica deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası ise Portekizli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Mourinho yönetiminde sarı-lacivertliler, ilk lig maçında Göztepe ile golsüz berabere kalırken, Kadıköy'de Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek ilk 3 puanını elde etti.

Bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Teknik Direktör Domenico Tedesco da resmi imzayı atmasının ardından ilk maçını Trabzonspor'a karşı oynadı ve rakibini tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 gün sonra erteleme maçını oynayan Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN

Eylül ayı için alınan olağanüstü genel kurul da Süper Lig'in 6. haftasına denk gelen 20-21 Eylül tarihlerinde yapıldı. Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık süreci sona ererken, yeni başkan da Sadettin Saran oldu. Saran'ın seçimi kazandığı dakikalarda sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve bu sezonki 3. puan kaybını yaşadı. Saran başkanlığında ilk galibiyet ise Kadıköy'deki Antalyaspor maçında 2-0'lık skorla geldi. Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı ve son 4 haftada 6 puan yitirdi.

SON 5 SEZONUN EN DÜŞÜK PUANI

Sarı-lacivertliler, ilk 8 haftalar baz alındığı son 5 sezonda en düşük puanı bu sezon elde etti. Topladığı 16 puanla geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kalan Kanarya, söz konusu süreçteki en başarılı sezonunu 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde 8'de 8 yaparak yaşadı ve 24 puan topladı.

Fenerbahçe, son 5 sezonda 8 haftalık süreçlerde 3 kez 17 puan, 1 kez de 19 puan topladı.

LİGDE 8 FUTBOLCU GOL ATTI

Fenerbahçe'de ligde 8 haftada 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Youssef En-Nesyri, 4 golle en golcü isim olurken, Anderson Talisca'nın 2 golü bulunuyor. Milan Skriniar, Archie Brown, Dorgeles Nene, Nelson Semedo, Marco Asensio ve Sebastian Szymanski de birer gole imza attı.

8 farklı futbolcu ise Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı. Kerem Aktürkoğlu henüz ligde golle tanışamazken, Avrupa Ligi'nde fileleri 2 kez havalandırdı. Youssef En-Nesyri, Archie Brown, Jhon Duran, Talisca, Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski de rakip ağları birer kez sarstı.

29 FARKLI FUTBOLCU OYNADI

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 8 karşılaşmada 25 futbolcu görev yaptı. Bu isimlerden Milan Skriniar, Sebastian Szymanski, Fred, Talisca, Youssef En-Nesyri, İrfan Can Kahveci tüm maçlarda süre aldı.

Dominik Livakovic, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder birer, Sofyan Amrabat da 2 maçta görev yaparak daha sonra takımdan ayrıldılar.

4 KALECİ EN AZ 90 DAKİKA KALEYİ KORUDU

Sarı-lacivertlilerde 8 haftalık süreçte 4 farklı kaleci oynadı. Dominik Livakovic, Gençlerbirliği müsabakasında kaleyi korurken, daha sonra Girona'ya transfer oldu. İrfan Can Eğribayat ve Ederson 3'er maçta kaleyi devralırken, bu 2 kalecinin sakatlıkları nedeniyle son lig mücadelesinde de Tarık Çetin kaleyi korudu.

16 SARI, 1 KIRMIZI KART ÇIKTI

Fenerbahçeli futbolcular, 8 haftada 16 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Takım kaptanı Milan Skriniar, 4 sarı kartla en fazla kart gören isim oldu. Onun yanı sıra Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Marco Asensio ve Ederson da sarı kart gören diğer futbolcular oldu.

Jayden Oosterwolde De Göztepe karşılaşmasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.