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İlk ayrılan Adriano

2016 Temmuz ayında Beşiktaş’ın Barcelona’dan transfer ettiği Brezilyalı sol bek Adriano, Siyah-Beyazlı yöneticilerle anlaşamadı.

  • Star Spor
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Adriano, bir yıl için yapılan 1.5 milyon euroluk teklifi beğenmedi. 34 yaşındaki oyuncu 1+1 yıllık mukavele isterken, 2 milyon euro talep etti. Bu isteği yöneticiler tarafından geri çevrildi. Kartal’da toplam 111 maça çıkan Brezilyalı yıldız 4 gol atmış, 11 de asist yapmıştı. Böylece Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın gelmesinden sonra takımdan ilk ayrılan futbolcu da Adriano oldu.

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