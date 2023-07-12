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  • ''İlk defa böyle bir şey gördüm'' Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan açıklamalar
Spor

''İlk defa böyle bir şey gördüm'' Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız ile oynadıkları hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
''İlk defa böyle bir şey gördüm'' Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan açıklamalar
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hazırlık maçında karşı karşıya geldikleri Kızılyıldız maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: "Rakibin sert oynamasından ve hakemin buna izin vermesinden dolayı, biz bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Rakip takımda bir lig, kupa maçı gibi bir gerginlik vardı. En az 2 oyuncunun atılması gerekiyordu. En son ben atıldım, dayanamadım sahanın içine girdim. Osayi'nin ayağı kırılacaktı, Osayi'ye kart gösterdi. Sonra beni attı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz bugün kaybettik, iyi yapamadığımız şeylerden ders çıkardık. Bunların üzerine çalışacağız."

SEBASTIAN SZYMANSKI TRANSFERİ

İsmail Kartal: "Szymanski'den sonra da bazı oyuncular aramıza katılacak. Görüşmeler devam ediyor. A planı, B planı... Szymanski'nin gelmesi bizim için önemli bir transfer. Yaptığımız çalışmalar sonucunda birkaç oyuncu daha gelebilir aramıza." "Kampa geç gelen oyunculardan biri Batshuayi. Birçok oyuncu var milli takımdan geç gelen oyuncu. Bunları normal karşılıyorum. Bunlar hazırlık maçları. Bu tür maçlarda oyuncuları deneyeceğiz. Lige kadar kafamızda aramıza katılacak oyuncularla ideal oyuncularla, ideal sistemimize hazırlanacağız."

DZEKO'NUN KAPTAN OLARAK BAŞLAMASI

İsmail Kartal: "Dzeko, dünya çapında bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Takımın kaptanı olacak. Onun yanında 2 Türk oyuncu kaptanımız olacak. Öyle bir karar aldık."

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

İsmail Kartal: "Bugünkü maçta mağlup olabiliriz, biz buraya hazırlanmaya geldik, adı da hazırlık maçı. Ama ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum. Maçın önüne hakem geçti diyebiliriz. Keşke seyirciler daha güzel maç izleyebilseydi. Tek sevindirici olan şey buradan sakat oyuncu vermeden ayrılmak.

GÖNDERİLECEK OYUNCULAR

İsmail Kartal: "Kamp sonunda başkanımıza ve yönetime bir rapor vereceğim gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili."

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
  • Kızılyıldız
  • hazırlık maçı

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