İlk derbi Galatasaray'ın! Atalay Yıldırım şov yaptı

22 Şubat 2020 Cumartesi16:56 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:56

U19 Elitler Ligi 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadele, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Atalay Yıldırım (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

Ligde 1 maçı eksik olan Galatasaray, bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Altınordu'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.