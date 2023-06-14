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Spor

İlk görüşme gerçekleşti! 2 yıllık teklif... Fenerbahçe 17 Haziran'da açıklayacak

Fenerbahçe, Jorge Jesus ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına hız verdi. Sarı lacivertlilerde 3 önemli aday bulunuyor. Abdullah Avcı ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Fenerbahçe'de Sergen Yalçın ve Montella da adaylar arasında. İşte detaylar...

Fanatik14 Haziran 2023 Çarşamba 08:44 - Güncelleme:
İlk görüşme gerçekleşti! 2 yıllık teklif... Fenerbahçe 17 Haziran'da açıklayacak
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Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından takımdan ayrıldığını ve kararı bir süre önce aldığını dile getirdi. Portekiz'e hayallerini gerçekleştirmek üzere gideceğini kaydeden Jesus, keşke olmasaydı diyeceği 3 hazırlık dönemi geçirdiğini ifade etti.

BAŞKAN ALİ KOÇ'UN 17 HAZİRAN'DA AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Yeni sezonda uzun süredir hasretle beklenen Süper Lig şampiyonluğunu kazandırabilecek ve Türkiye şartlarını da iyi bilen bir ismi isteyen başkan Koç'un, 17 Haziran'da yapılacak Divan Kurulu'nda takımın başına kimi getireceğini açıklayacağı iddia ediliyor.

ABDULLAH AVCI İLE İLK GÖRÜŞME

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a veda edilmesinin ardından teknik direktör arayışları başlamıştı. Sarı-Lacivertliler'de adaylar arasında öne çıktığı konuşulan Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.

TEKLİF GELİRSE DETAYLI SUNUM YAPACAK

Trabzonspor'u iki sezon önce Süper Lig'de şampiyon yapan ve A Milli Takımımız için de adı geçen Avcı'nın, resmi teklif gelmesi durumunda Başkan Ali Koç'a detaylı bir sunum yapacağı bildirildi.

MONTELLA ADAYLAR ARASINDA

Adana Demirspor'u ligde dördüncü yaparak Konferans Ligi'ne katılmasını sağlayan Vincenzo Montella'nın da, Kanarya'nın hoca adayları arasında güçlü bir pozisyona sahip olduğu konuşuluyor.

2 YILLIK KONTRAT TEKLİFİ

Adana ekibiyle yollarını ayıran Montella'ya, İtalya'dan da talipler olduğu yazılırken, Kanarya'nın 2 yıllık bir kontratla tecrübeli hocanın kapısını çaldığı öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN'DAN YEŞİL IŞIK

Ayrıca Sergen Yalçın ismi de Fenerbahçe kulislerinde oldukça fazla gündeme getiriliyor. Beşiktaş'ta daha önce lig şampiyonluğu yaşayan Yalçın'ın ise yakın çevresine, "Fenerbahçe'den beni arayan olmadı. Ancak bir istek olursa, elbette konuşuruz" dediği öğrenildi.

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