Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından takımdan ayrıldığını ve kararı bir süre önce aldığını dile getirdi. Portekiz'e hayallerini gerçekleştirmek üzere gideceğini kaydeden Jesus, keşke olmasaydı diyeceği 3 hazırlık dönemi geçirdiğini ifade etti.
Yeni sezonda uzun süredir hasretle beklenen Süper Lig şampiyonluğunu kazandırabilecek ve Türkiye şartlarını da iyi bilen bir ismi isteyen başkan Koç'un, 17 Haziran'da yapılacak Divan Kurulu'nda takımın başına kimi getireceğini açıklayacağı iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a veda edilmesinin ardından teknik direktör arayışları başlamıştı. Sarı-Lacivertliler'de adaylar arasında öne çıktığı konuşulan Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.
Trabzonspor'u iki sezon önce Süper Lig'de şampiyon yapan ve A Milli Takımımız için de adı geçen Avcı'nın, resmi teklif gelmesi durumunda Başkan Ali Koç'a detaylı bir sunum yapacağı bildirildi.
Adana Demirspor'u ligde dördüncü yaparak Konferans Ligi'ne katılmasını sağlayan Vincenzo Montella'nın da, Kanarya'nın hoca adayları arasında güçlü bir pozisyona sahip olduğu konuşuluyor.
Adana ekibiyle yollarını ayıran Montella'ya, İtalya'dan da talipler olduğu yazılırken, Kanarya'nın 2 yıllık bir kontratla tecrübeli hocanın kapısını çaldığı öne sürüldü.
Ayrıca Sergen Yalçın ismi de Fenerbahçe kulislerinde oldukça fazla gündeme getiriliyor. Beşiktaş'ta daha önce lig şampiyonluğu yaşayan Yalçın'ın ise yakın çevresine, "Fenerbahçe'den beni arayan olmadı. Ancak bir istek olursa, elbette konuşuruz" dediği öğrenildi.