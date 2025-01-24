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Spor

İlk görüşme gerçekleşti! Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz hamlesi

Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmayan Beşiktaş, gündemine eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı aldı. Sol beke takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, 23 yaşındaki genç yıldız Rıdvan Yılmaz için kulübü Rangers ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İşte detaylar...

TRT Spor24 Ocak 2025 Cuma 14:56 - Güncelleme:
İlk görüşme gerçekleşti! Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz hamlesi
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde Arthur Masuaku'nun performansından bağımsız olarak mutlaka bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor.

RIDVAN YILMAZ İÇİN GÖRÜŞME

Beşiktaş, bu doğrultuda Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı listesine aldı.

Beşiktaş, milli futbolcunun transferi için Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rangers'ın 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

BU SEOZNKİ PERFORMANSI

İskoç ekibinde bu sezon 20 maçta süre bulan Rıdvan Yılmaz, 1 asist yaptı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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