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Spor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'dan sürpriz Rayan Cherki hamlesi

Transfer döneminin bitmesine 1 haftadan daha az bir süre kala Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar Lyon'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verdiği Rayan Cherki ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

10 Eylül 2024 Salı 16:40 - Güncelleme:
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'dan sürpriz Rayan Cherki hamlesi
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Galatasaray'dan transferin bitmesine kısa bir süre kala önemli bir hamle geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon'dan Rayan Cherki'nin transferi için harekete geçti.

AYRILIK GERÇEKLEŞMEDİ

Fransız basınından Foot1'de yer alan habere göre, Lyon'un Cherki'ye yaz transfer döneminde takımdan ayrılması için izin verdiği ancak 21 yaşındaki futbolcunun PSG ve Borussia Dortmund'a transferinin çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşmediği hatırlatıldı.

YENİ SÖZLEŞMEYE RET

Lyon'un bu gelişmeler sonrası Cherki'ye daha düşük bir rakama yeni sözleşme teklif ettiği ancak bu teklifin de oyuncu tarafından kabul edilmediği vurgulandı. Bu gelişmelerin ardından Cherki'nin hala takımdan ayrılabileceği ve Galatasaray'ın bu transfer için harekete geçtiği ifade edildi.

İLK GÖRÜŞME

Galatasaray'ın Cherki ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, 21 yaşındaki futbolcuyu on numarada değil kanatta kullanmayı planladığı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor

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