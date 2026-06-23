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Spor

İlk görüşme gerçekleşti! Trabzonspor'da Andre Onana olmasa hedef Jose Sa

Kaleci transferinde önceliği Andre Onana olan Trabzonspor alternatif planı devreye aldı. Bordo mavililer, İngiliz ekibi Wolverhampton forması giyen 33 yaşındaki deneyimli kaleci Jose Sa ile temas kurdu. İki taraf arasında yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

TRT Spor23 Haziran 2026 Salı 14:16 - Güncelleme:
İlk görüşme gerçekleşti! Trabzonspor'da Andre Onana olmasa hedef Jose Sa
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Trabzonspor'da kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililer, bu mevkide önceliği Andre Onana'ya verirken, alternatif isimler üzerinde de yoğun mesai harcıyor.

Karadeniz ekibi, Manchester United forması giyen Onana'dan kamp dönemi başlamadan önce kararını vermesini bekliyor. Ancak transfer sürecinin uzaması nedeniyle yönetimin farklı seçenekleri de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Bu doğrultuda Trabzonspor'un, Wolverhampton forması giyen Jose Sa ile temas kurduğu belirtildi. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ve taraflar arasında fikir alışverişinin sürdüğü ifade ediliyor.

33 yaşındaki Portekizli kalecinin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon avro olarak gösterilen Jose Sa, şu sıralarda Portekiz Milli Takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

1 metre 92 santimetre boyundaki file bekçisi, Onana transferinin gerçekleşmemesi halinde Trabzonspor'un B planındaki ilk isim konumunda bulunuyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de kalede tecrübeli ve istikrarlı bir isimle yola devam etmek istediği belirtiliyor.

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