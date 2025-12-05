Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Aliağa Futbol AŞ

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı

Galatasaray'ın fikstürü

Galatasaray - Başakşehir

Fethiyespor - Galatasaray

Galatasaray - İstanbulspor

Alanyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe'nin fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Erzurumspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Beşiktaş'ın fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Rizespor

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.