İlk hafta dev derbiye sahne olacak! Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Aynı grupta yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek.

5 Aralık 2025 Cuma 15:01
İlk hafta dev derbiye sahne olacak! Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Aliağa Futbol AŞ

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı

Galatasaray'ın fikstürü

Galatasaray - Başakşehir

Fethiyespor - Galatasaray

Galatasaray - İstanbulspor

Alanyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe'nin fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Erzurumspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Beşiktaş'ın fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Rizespor

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

