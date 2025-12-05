İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

ilk hafta dev derbiye sahne olacak! Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştiriliyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan kura çekiminde 24 takımın yer alacağı gruplar belli oluyor.

5 Aralık 2025 Cuma 15:01
ilk hafta dev derbiye sahne olacak! Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

