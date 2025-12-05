Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.