Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştiriliyor.
Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
B GRUBU
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ
Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.