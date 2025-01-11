Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Al-Nassr ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Suudi Arabistan ekibi ile oyuncunun menajeri arasında yaşanan problemin de çözülmesiyle birlikte transferde son noktaya gelindi. Maaş ve opsiyonla ilgili Al Nassr ile son kez görüşen Sarı Kanarya, bu pazarlıkların sonucunda mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonuna kadar Talisca'ya 5 milyon euro maaş ödemesini tek başına yapacak. Daha önce bu rakamın Al-Nassr ile yarı yarıya paylaşılacağı biliniyordu.

OPSİYON ZORUNLU OLDU

Satın alma opsiyonu ise daha önceki görüşmelerde bazı basit şartlara bağlı olarak yer almıştı. Son pazarlıkların ardından bu madde zorunluya döndü. Kanarya, sezon sonunda 5 milyon euro bonservis ödeyerek Anderson Talisca'nın tapusunu alacak. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlerde de Brezilyalı hücum oyuncusunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olacağı bildirildi. Football.masdrk, web sitesi, Talisca ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Al-Nassr, Anderson Talisca'nın kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye gitmesine izin verdi.

MENAJERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Oyuncunun menajeri ile Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin de anlaşmasıyla birlikte kulüp yönetimi de bu transferi onayladı. Talisca, sosyal medya hesabından menajeri Renato Costa ile bir fotoğraf paylaştı. Bu gelişme de önümüzdeki günlerde anlaşmanın tamamlanacağını işaret ediyor. Öte yandan yıldız futbolcu, Al-Nassr'ın son oynadığı Al-Akhoud karşılaşmasında kadroya alınmadı." 30 yaşındaki Talisca, bu sezon 19 resmi maçta bin 393 dakika süre aldı ve 8 golle takımına katkı verdi. 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasını terleten Sambacı, 7 sezon sonra yeniden Türkiye'de top koşturacak.