5 Aralık 2021 Pazar 22:44 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 22:48

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin evinde 4-0 kazandığı Rizespor maçını yorumladı. Fenerbahçe'nin büyük takım gibi oynadığını ve lige ambargo koyabileceğini belirten Rıdvan Dilmen, Mesut Özil hakkında ise, "İlk kez Mesut'la maçı mutlu bitirdiğini gördüm. Hocanın da kenarda mutlu olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"5 ÜZERİNDEN 5"

"Fenerbahçe'nin coşkusu sezon başından bu yana 5 üzerinden 4'ün altına düştü. Bugün 5 üzerinden 5. Taktik olarak eleştirmiştim ama. Taraftar da takımın enerjisini yükseltti. Fenerbahçe'nin taraftarla bu bütünleşmesine de 5 veriyorum."

"FENERBAHÇE, BÜYÜK TAKIM GİBİ OYNADI"

"Fenerbahçe, büyük takım gibi oynadı. Böyle galibiyetlerle şampiyonluk potasına girebilirsiniz. Puan farkı çok ama."

"GÖZTEPE KARŞISINDA 2 PUAN DAHA ALSAYDI..."



"Fenerbahçe, ligin en çok gol atan ikinci takımı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da puan olarak önünde yer alıyor. Trabzonspor'un çok ama çok avantajı var ama Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2 puan daha alsaydı 'acaba, Trabzon'la da içeride oynayacağız' olurdu."

"LİGE AMBARGO KOYABİLİR"

"Ben Fenerbahçe'deki yapılanmanın lige ambargo koyabileceğini düşünüyorum. 2-3 yıl boyunca. Fenerbahçe, puan olarak kadro kalitesinin altında. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin."

"MİLLİ TAKIM KONUSU ÇÖZÜLMELİ"

"Ferdi'nin Milli Takım'da oynama işini büyüklerin de araya girerek çözmesi lazım. Çok fazla yerde oynayabilen bir futbolcu. Sezon başında Ferdi'nin oralarda oynayamayacağını düşünüyordum ama oynuyor. Geliştirdi kendisini."

"İLK KEZ GÖRDÜM"

"Ben Fenerbahçe'de ilk kez Mesut'la maçı mutlu bitirdiğini gördüm. Hocanın da kenarda mutlu olduğunu gördüm."

"3'LÜ OYNAYACAĞIM DİYOR"

"Fenerbahçe'de teknik direktör 3'lü oynayacağım diyor. Ben ne kadar eleştirsem de, ben yorumcuyum. Teknik direktör değişikliği başkanın takdiridir."

"SOL BEKTE OYNAYACAK KİMSE YOK"

"Fenerbahçe'nin 3'lü oynayabilecek iyi bir 3'lüsü var. Fenerbahçe, bugün mecburiyetten de 3'lü oynadı, sol bekte oynayacak kimse yoktu çünkü."

"SERDAR DURSUN, FAZLASIYLA İŞİNİ YAPTI"

"Serdar Dursun, fazlasıyla işini yaptı. Ofsayta düşmeyen bir futbolcu. Bir pozisyonda kaleciyi çalımlarken, savunma topu aldı. Kalktı, hemen topun peşine düştü. Oyun içinde kalmak isteyen bir oyuncu. Her eve lazım bir santrfor görüntüsü izliyoruz."

"GÖRDÜĞÜM EN İYİ KADRO"

"Fenerbahçe'nin geleceği hakkında konuşmak istiyorum. Bu sene şampiyon olur olmaz bilemem. Pereira'nın düzeninden gidiyorum, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorum, Appiah, Aurelio'lardan sonra Fenerbahçe'de gördüğüm en iyi kadro. Lige ambargo koyabilecek bir kadro. Bu takımın ligi 2-3 sene forse edeceğini düşünüyorum, doğru transferlerle birlikte. Tabii ki diğer takımlar da kadrolarını inanılmaz güçlendirmezlerse."