İlk maç 0-0 bitmişti! Ümraniye - Trabzonspor muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir'den İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.
ÜMRANİYESPOR CEPHESİ
Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi. Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda kupa dışına itti.
Trabzonspor ise 4. turda TFF 2. Lig takımı BAK Spor'u, 5. turda aynı ligden Sivas Belediyespor'u geçti. Bordo-mavili ekip, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.
İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Müsabakada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ümraniyespor: Burak - Appindangye - Timur - Serkan - Recep - Uğur - Yasir - Diabang - Leandro - Tarık - Madinda
Trabzonspor: Uğurcan - Kamil - Hüseyin - Hosseini - Novak - Sosa - Abdülkadir Parmak - Nwakaeme - Yusuf - Ekuban - Rodallega
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