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Spor

İlk maç Türkiye'de! Millerin rakibi Macaristan oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu Galler'in arkasında 2. sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselmek için play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu. Ay-Yıldızlılar, play-off mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

22 Kasım 2024 Cuma 14:24 - Güncelleme:
İlk maç Türkiye'de! Millerin rakibi Macaristan oldu
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UEFA Uluslar B Ligi grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Karadağ yenilerek A Ligi fırsatını değerlendiremeyen A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki rakibi belli oldu. Milli takım, Macaristan ile eşleşti.

A/B Ligi play-off:

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

B/C Ligi play-off:

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

C/D Ligi play-off:

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

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