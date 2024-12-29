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Spor

İlk maçında galibiyetle başladı! Fatih Terim siftah yaptı

Fatih Terim ile ilk maçına çıkan Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club'u 4-1 mağlup etti. Tecrübeli hoca Arabistan macerasına kazanarak başlamış oldu.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 18:46 - Güncelleme:
İlk maçında galibiyetle başladı! Fatih Terim siftah yaptı
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Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club ile karşılaştı.

Teknik direktör Terim'i takımın başına getiren ve deneyimli hocayla ilk maçına çıkan Al Shabab, mücadeleyi 4-1 kazandı.

Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı.

Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.

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