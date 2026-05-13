Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, Kasımpaşa maçının ardından kadroda rotasyona gitti. Diyadin, Trabzonspor karşısında genç ve ligde daha az süre alan oyunculara ilk 11'de şans verdi.
KARİYERİNDEKİ İLK GOL!
Karşılaşmanın 62. dakikasında Gençlerbirliği, 17 yaşındaki Erk Arda Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 17 yaşındaki Arda, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Trabzonspor'a atmış oldu. Öte yandan genç oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.