İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4233
  • EURO
    53,2418
  • ALTIN
    6846.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlk maçında golle tanıştı! 17'lik Erk Arda'dan Trabzonspor'a siftah
Spor

İlk maçında golle tanıştı! 17'lik Erk Arda'dan Trabzonspor'a siftah

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 17 yaşındaki Erk Arda Aslan'ın golüyle öne geçti. Genç oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk golünü bordo mavili ekibe karşı kaydetti.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
İlk maçında golle tanıştı! 17'lik Erk Arda'dan Trabzonspor'a siftah
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, Kasımpaşa maçının ardından kadroda rotasyona gitti. Diyadin, Trabzonspor karşısında genç ve ligde daha az süre alan oyunculara ilk 11'de şans verdi.

KARİYERİNDEKİ İLK GOL!

Karşılaşmanın 62. dakikasında Gençlerbirliği, 17 yaşındaki Erk Arda Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 17 yaşındaki Arda, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Trabzonspor'a atmış oldu. Öte yandan genç oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'daki kadın cinayetinde kahreden görüntüler ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.