Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele golle başladı.

Fenerbahçe'nin sağ kanattan gerçekleştirdiği atak organizasyonunda ceza sahasına giren Anthony Musaba içeriye çevirdiği topla Kerem Aktürkoğlu'nu buluşturdu. Boş kaleye topu yuvarlayan milli futbolcu takımını 4. dakikada 1-0 öne geçirdi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu takımının 2026 yılındaki ilk golünü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Anthony Musaba ise sarı lacivertli formayı giydiği ilk maçta skor katkısı üretmeyi başardı.

İKİNCİ ASİSTİNİ YAPTI, OYUNDAN ÇIKTI

Anthony Musaba 67. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde bir kez daha asisti yapan isim oldu. Golün sonrasında sakatlık yaşayan Musaba yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.