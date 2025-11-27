İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4413
  • EURO
    49,3344
  • ALTIN
    5675.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlk maçında sakatlandı! Yiğit Efe Demir'den talihsiz başlangıç
Spor

İlk maçında sakatlandı! Yiğit Efe Demir'den talihsiz başlangıç

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, sarı lacivertli formayla ilk kez resmi bir müsabakada ilk 11'de şans buldu. İyi bir karşılaşma çıkaran Yiğit Efe, yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.

Haber Merkezi27 Kasım 2025 Perşembe 22:49 - Güncelleme:
İlk maçında sakatlandı! Yiğit Efe Demir'den talihsiz başlangıç
ABONE OL

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.

Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.

DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de maçın 75. dakikasında sakatlanan Yiğit Efe Demir, yerini Mert Müldür'e bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca son derece başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KULÜBEDE

Fenerbahçe'de ceza ve sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ferencvaros karşısında altyapıdan 2 oyuncu kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki oyunculardan stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Haydar Karataş, Tedesco'dan forma bekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.