Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.

Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.

DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de maçın 75. dakikasında sakatlanan Yiğit Efe Demir, yerini Mert Müldür'e bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca son derece başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KULÜBEDE

Fenerbahçe'de ceza ve sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ferencvaros karşısında altyapıdan 2 oyuncu kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki oyunculardan stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Haydar Karataş, Tedesco'dan forma bekledi.