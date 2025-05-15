Real Madrid'in Fransız süperstarı Kylian Mbappé, Mallorca karşısında nefes kesen mücadelede attığı golle hem galibiyeti getirdi hem de tarihe geçti.

2-1'lik zaferin mimarı olan Mbappé, bu sezon La Liga'daki 28. golünü atarak gol krallığında zirveye yerleşti. Bu sayıyla efsane Alfredo Di Stéfano'nun 1953/54 sezonundaki 27 gollük ilk sezon rekorunu geride bırakan Mbappé, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tüm kulvarlarda 40 gole ulaşan yıldız isim, Real Madrid'deki ilk sezonunda kırılmadık rekor bırakmadı.