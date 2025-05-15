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Spor

İlk sezonunda kırılmadık rekor bırakmadı! Kylian Mbappe, yıldız ismi geride bıraktı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, Mallorca karşısında attığı golle tarihe geçti. 28 golle gol krallığına yükselen yıldız oyuncu, efsane isim Alfredo Di Stéfano'yu geride bıraktı.

15 Mayıs 2025 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
İlk sezonunda kırılmadık rekor bırakmadı! Kylian Mbappe, yıldız ismi geride bıraktı
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Real Madrid'in Fransız süperstarı Kylian Mbappé, Mallorca karşısında nefes kesen mücadelede attığı golle hem galibiyeti getirdi hem de tarihe geçti.

2-1'lik zaferin mimarı olan Mbappé, bu sezon La Liga'daki 28. golünü atarak gol krallığında zirveye yerleşti. Bu sayıyla efsane Alfredo Di Stéfano'nun 1953/54 sezonundaki 27 gollük ilk sezon rekorunu geride bırakan Mbappé, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tüm kulvarlarda 40 gole ulaşan yıldız isim, Real Madrid'deki ilk sezonunda kırılmadık rekor bırakmadı.

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