  İlk sezonunda Ukrayna'da şampiyon! Arda Turan ve Shakhtar Donetsk tarih yazdı
İlk sezonunda Ukrayna'da şampiyon! Arda Turan ve Shakhtar Donetsk tarih yazdı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ligin 27. haftasında deplasmanda Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 17:36
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Poltava ile karşılaştı.

Arda Turan'ın takımı, SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

66 puana ulaşan Shakhtar'ın en yakın rakibiyle arasında 11 puan fark oluştu.

Ukrayna ekibinde savaşın gölgesinde olan ve ilk sezonunu geçiren Arda Turan şampiyonluğa ulaştı.

İKİNCİ KUPASI

Daha önce 1. Lig'de Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkartarak kupa kazanan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ikinci kupasını Ukrayna'da kazandı.

Shakhtar Donetsk, Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele etti ve sezonu yarı finalde Crystal Palace'a elenerek noktaladı.

