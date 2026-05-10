Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Poltava ile karşılaştı.

Arda Turan'ın takımı, SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

66 puana ulaşan Shakhtar'ın en yakın rakibiyle arasında 11 puan fark oluştu.

Ukrayna ekibinde savaşın gölgesinde olan ve ilk sezonunu geçiren Arda Turan şampiyonluğa ulaştı.

İKİNCİ KUPASI

Daha önce 1. Lig'de Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkartarak kupa kazanan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ikinci kupasını Ukrayna'da kazandı.

Shakhtar Donetsk, Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele etti ve sezonu yarı finalde Crystal Palace'a elenerek noktaladı.