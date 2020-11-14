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Spor

İlk sıralama turunun lideri Verstappen

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk sıralama turunu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in lider tamamladı.

DHA14 Kasım 2020 Cumartesi 16:28 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:28
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 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk sıralama turu tamamlandı. Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (AlphaTauri), George Russell (Williams), Romain Grosjean (Haas) ve Nicholas Latifi (Williams), sıralama turlarına veda etti.

Intercity İstanbul Park'ta 2 kez kırmızı bayrak kararı çıkan ilk sıralama turları sona erdi. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in lider tamamladığı ilk sıralama turunda Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (AlphaTauri), George Russell (Williams), Romain Grosjean (Haas) ve Nicholas Latifi (Williams) sıralama turlarına veda etti.

Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise ilk seansı 14'üncü sırada noktalayarak son anda 2'nci seansta mücadele etme hakkı kazandı.

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