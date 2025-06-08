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Spor

İlk teklif yapıldı! Fransız ekibinden Uğurcan Çakır hamlesi

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fransız ekibi Monaco, milli kaleci Uğurcan Çakır için bordo mavili ekibe ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

TRT Spor8 Haziran 2025 Pazar 16:33 - Güncelleme:
İlk teklif yapıldı! Fransız ekibinden Uğurcan Çakır hamlesi
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Trabzonspor'da geleceği merak konusu olan Uğurcan Çakır için hareketli saatler yaşanıyor. Milli takımda ve ligde gösterdiği başarılı performansla bir çok takımın transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu için ilk teklif yapıldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Uğurcan Çakır transferi için bordo mavililerin kapısını çaldı. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Fransız ekibi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Devler ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen kulüp yönetimi, kalesini güçlendirmeyi hedefliyor.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Monaco ilk etapta milli kaleci Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 9+1 milyon euro teklifinde bulundu. Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki kaptanına maaşına zam yapmayı içeren yeni sözleşme önerisinde bulunmuştu.

İki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa son söz Uğurcan Çakır'da olacak. Bu arada Trabzonspor yönetimi, Milli kaleci için yurt içinden gelecek hiç bir teklifi değerlendirmeye almayacak.

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