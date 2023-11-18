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Spor

İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Kelechi İheanacho hamlesi

Fenerbahçe ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan Michy Batshuayi'nin yerini Leicester City forması giyen Kelechi İheanacho ile doldurmayı planlıyor. Sarı lacivertli ekip oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu. İşte detaylar...

18 Kasım 2023 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Kelechi İheanacho hamlesi
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Fenerbahçe'de sezon başında gitmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Michy Batshuayi'nin devre arasında ayrılma ihtimali bulunuyor.

HEDEF IHEANACHO

Belçikalı golcünün ara transfer öneminde ayrılması halinde forvet adaylarından birinin Kelechi İheanacho olduğu öne sürülmüştü.

MENAJERLİĞİNİ ROGON YAPIYOR

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester forması giyen Nijeryalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Oyuncunun menajerliğini, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yakın ilişki kurduğu ve birçok transfer gerçekleştirdiği ROGON yapıyor.

İLK TEMAS KURULDU

Sarı-Lacivertliler'in, 27 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde ayrılma niyeti olup olmadığıyla ilgili olarak ROGON'la ilk teması kurduğu öne sürüldü.

KULÜBÜ GÖNDERMEK İSTEMEYEBİLİR

Ancak Iheanacho'nun ayrılığa yeşil ışık yakması yeterli olmayacak. Premier Lig'e bir an önce dönmek isteyen Leicester'ın takımın en önemli golcüsünü ocakta bırak istememe ihtimali bulunuyor. İngiliz ekibinden veto gelmesi halinde Fenerbahçe, Iheanacho'yu yeni sezon için düşünebilir.

GÖRÜŞMELER 1 OCAK'TA BAŞLAYABİLİR

Eğer Nijeryalı forvet, kulübüyle sözleşmesini uzatmazsa Sarı-Lacivertliler 1 Ocak'tan itibaren yeni sezon için resmi görüşmelere başlayabilir. Yönetimin şimdi ROGON'dan geleceği yanıtı beklediği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki Nijeryalı bu sezon 18 maça çıktı ve 6 kez rakip fileleri havalandırıp 2 de gol pası verdi. Nijerya Milli Takımı'yla da 43 karşılaşmada boy gösteren başarılı forvet, ülkesine 13 gollük katkı sağladı.

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