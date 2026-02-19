Galatasaray, yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Africafoot'ta yer alan habere göre, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara'ya büyük ilgi bulunuyor.

Malili futbolcu için şu anda en fazla istekli olan kulübün Türkiye'den Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın şimdiden Camara'nın temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Camara'nın, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan Galatasaray'a transferine sıcak baktığı belirtildi.

Ousmane Camara, Angers forması altında bu sezon 21 maçta süre buldu. 22 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra 1 golle skor katkısı da verdi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Ousmane Camara'nın, Angers ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.