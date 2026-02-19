İSTANBUL 13°C / 7°C
  • İlk temas kuruldu! Galatasaray'dan Ousmane Camara hamlesi
Spor

İlk temas kuruldu! Galatasaray'dan Ousmane Camara hamlesi

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara için düğmeye bastı. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 14:32 - Güncelleme:
İlk temas kuruldu! Galatasaray'dan Ousmane Camara hamlesi
Galatasaray, yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Africafoot'ta yer alan habere göre, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara'ya büyük ilgi bulunuyor.

Malili futbolcu için şu anda en fazla istekli olan kulübün Türkiye'den Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın şimdiden Camara'nın temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Camara'nın, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan Galatasaray'a transferine sıcak baktığı belirtildi.

Ousmane Camara, Angers forması altında bu sezon 21 maçta süre buldu. 22 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra 1 golle skor katkısı da verdi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Ousmane Camara'nın, Angers ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

