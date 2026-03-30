Devre arasında Vedat Muriç dahil pek çok golcüyle görüşen Sarı-Lacivertliler'e İspanya'dan yeni bir haber geldi. La Liga'da kalma mücadelesi veren Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcü, takımının ligden düşmesi halinde ayrılacak. Birçok Avrupa takımının transfer listesinde bulunan Kosovalı yıldız forvetin ilk tercihi ise Fenerbahçe. 31 yaşındaki deneyimli santrfor, yeniden Sarı-Lacivertli formayı çok istiyor. 20 takımın mücadele ettiği İspanya La Liga'da 18. sırada yer alan Mallorca, tutunma adına ışık vermiyor. Ligin bitimine sadece 9 hafta kaldı ve 28 puan toplayabildiler. 17. sıradaki İspanyol ekibi Elche, ligde nispeten daha başarılı bir grafik çiziyor. Vedat Muriç'i 2020'de 21 euroya Lazio'ya satan Sarı Kanarya, 2019'da oyuncuyu 5.6 milyon euroya Rizespor'dan kadrosuna katmıştı.