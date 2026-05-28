Fenerbahçe'de başkan adaylarının transfer çalışmaları devam ediyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, ses getirecek transferleri açıklamayı hedefliyor.

Gündeme gelen son futbolcu, Kim Min-Jae oldu. Her iki adayın da listesinde yer alan deneyimli futbolcu, anlaşılması halinde Fenerbahçe'de yeniden forma giymeye sıcak bakıyor. 2021-2022 sezonunda sarı lacivertli formayı terleten Güney Koreli oyuncunun finansal şartları belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Sadettin Saran ve Bayern Münih'in başkanı Herbert Hainer'in yaptığı görüşmede konuşulan bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu ifade edildi. Güney Koreli futbolcunun, Alman ekibinden yıllık net kazancının 9 milyon euro olduğu belirtildi.

Deneyimli stoperin, Türkiye temsilcisinin de geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe transfer komitesiyle bir araya geldiği öğrenildi. Olası transfer neticesinde Kim Min Jae'nin, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon euro ve başarı bonusları talep ettiği kaydedildi.

Kim Min Jae, geride kalan sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta forma giydi. Bu maçların 23'üne 11'de başlayan Güney Koreli stoper, 1 gol ve 1 asist üretti.

Bayern Münih'in, tecrübeli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceği gelen haberler arasında.