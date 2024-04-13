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Spor

Süper Lig'de tarihi gün! İlk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı

Süper Lig'de görev yapacak ilk yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu. Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.

13 Nisan 2024 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Süper Lig'de tarihi gün! İlk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıklamasının ardından resmi olarak ilk atama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez görev yapacak.

ARDA'NIN GOL ATTIĞI MAÇI YÖNETTİ

44 yaşındaki hakem, İspanya LaLiga'nın hakem kadrosu içinde yer alıyor. Öte yandan Lopez, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı Celta Vigo maçında düdük çalmıştı.

Bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez yabancı bir VAR hakemi görev almış olacak.

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