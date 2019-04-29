İlk yolcular Ahmet&Ömer

Teknik Direktör Fatih Terim’in gelecek sezon daha dinamik, alternati i bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ve seneye şans vermeyi düşünmediği isimleri de yönetime bildirdiği öğrenildi. Terim’in ilk olarak şu anda takımda şans bulamayan Amet Çalık ve Ömer Bayram’ı satılmasını istediği belirtildi. Bu futbolcuların menajerleriyle temasa geçen yönetim de futbolcularınıza takım bulun talimatı verdi.