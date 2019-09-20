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‘İlk yumruğu kim attı?’

Galatasaray’ın Başkanı, “Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Ali Koç’un sözlerine daha önce yanıt verdik. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk ateşi kim etti ona bakıyoruz” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile tırmanan gerilimi değerlendirdi. Aslan’ın Başkanı Türk Telekom Stadı’nda Magdeburger Sigorta ile gerçekleştirilen forma kol sponsorluğu töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un en son yaptığı “Fatih Terim’in sicili bozuk” şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Koç’a daha önce cevap verdiğini hatırlatan Cengiz, şöyle konuştu:

BU TÜR SÖYLEMLER OLMAMALI

 “Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim etti ona bakıyoruz. Hiçbir zaman hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, camiaya değil, yöneticiye yanıt vermeye çalışıyoruz. Türk futbolu bu tür söylemlerden arınmalı. Ülkemizin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Biz yan yana futbol izleyen nesilden geliyoruz. Bu sürmeli.”

FUTBOLUN DEĞERİ YÜKSELMELİ

 “Ülke puanında 11. sıraya düştük. Futbolumuzun değerinin yükseldiği yarış istiyoruz. Rakibe saygı kendine saygıdır. Bunu Brugge maçında gördük. Futbol dünyası G.Saray’a saygı yaklaşımı içinde. Kulübü mali yönden de istenen seviyeye getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Önce insanların dinlenmesi gerekiyor. Olağanüstü divan talebi var. Riva ve Florya evimiz barkımız. G.Saray yararına kimseye zarar vermeden çözüm istiyoruz.”

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