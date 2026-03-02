Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Almanya'dan Frankfurter Allgemeine'a konuştu. 35 yaşındaki deneyimli yıldız, sorulara cevap verdi.

İşte İlkay Gündoğan açıklamaları:

EN BÜYÜK MUTLULUK

-Bir futbolcu olarak sizin için en büyük mutluluk nedir?

İlkay Gündoğan: "Hobimi mesleğim haline getirmiş olmanın büyük ayrıcalığı. Üstelik çok yüksek bir seviyede."

EN BÜYÜK MUTSUZLUK

-Peki bir futbolcu olarak sizin için en büyük mutsuzluk nedir?

İlkay Gündoğan: "Tüm bu işin giderek artan acımasızlığı. Sıfırdan kahramana ve tersi, her yıl daha da aşırı hale geliyor. Bu da zihinsel zorlukları arttırıyor, özellikle genç oyuncular ve çevreleri için."

İYİ OYUNCUYU NASIL TANIR?

-İyi bir oyuncuyu nasıl tanırsınız?

İlkay Gündoğan: "Top ona ulaşmadan önce, ilk teması ve sahadaki yöneliminden. İyi bir oyuncu sadece topu oynamaz, zaman ve sahayı da oynar."

LIONEL MESSI İTİRAFI

-Karşılaştığınız en iyi oyuncu kim?

İlkay Gündoğan: "Lionel Messi. O, her türlü taktik mantığının ötesindedir. Onu 80 dakika boyuna kontrol edebilirsiniz ama kalan 10 dakikada tüm taktik yapıyı yok eder. Ayrıca, böyle bir futbolcunun önümüzdeki on yıllarda bir daha ortaya çıkmayacağını düşünüyorum."

EN ÖNEMLİ ANTRENÖR

-Kariyerinizde en önemli antrenör kimdir?

İlkay Gündoğan: "Michael Oenning! Beni Bochum'dan Nürnberg'e getirdi ve profesyonel olmanın yolunu açtı. Diğerleri beni ulusal seviyden uluslararası seviyeye taşıdı ama önemli adım profesyonel olmaktı. Bu yüzden Michael Oenning!"

HANGİ KURALI DEĞİŞTİRİRDİ?

-Hangi futbol kurallarını değiştirirdiniz?

İlkay Gündoğan: "Net oyun süresini getirirdim. Bu, zaman kazanma taktiğinin temelini ortadan kaldırır ve sportif rekabetin bütünlüğünü desteklerdi. Ancak bu, toplamda daha az maç olması durumunda olurdu aksi takdirde yük daha da artardı."

2EN SEVDİĞİ OYUNCU

-En sevdiğiniz oyuncu kimdir?

İlkay Gündoğan: "Xabi ve Iniesta. Barcelona'nın en iyi dönemindeki maçlarını çok severdim her zaman ikisinden de mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışırdım."

EN SEVDİĞİ ANTRENÖR

-En sevdiğiniz teknik direktör kimdir?

İlkay Gündoğan: "Net bir vizyonu olan ve bunu aktarabilen her teknik direktöre büyük saygı duyuyorum. Pep Guardiola bu açıdan benim için her şeyin ölçütüdür. Antrenörlük kariyerime onun yanında başlamak benim için bir rüya olurdu ama kim bilir, o zamana kadar Pep hala aktif bir teknik direktör olacak mı?"

EN BÜYÜK HATASI

-En büyük hatanız nedir?

İlkay Gündoğan: "Profesyonel kariyerimin ilk yıllarında çok fazla sakatlık geçirdim ve aşırı şanssız biri olarak görülüyordum. Bugün itiraf etmeliyim, her şeyin yüzde 100 şanssızlık olduğunu söyleyemem. Optimize edilmiş maç hazırlığı, beslenme ve uyku düzeni ile bazı şeyleri etkileyebilirsiniz."

EN BÜYÜK YANILGI

-Profesyonel futbolcu olarak yaşamakla ilgili en büyük yanılgı nedir?

İlkay Gündoğan: "Birçok kişi, başarı ve paranın bir koruma kalkanı gibi işlev gördüğünü, "Başarılı" olduğunuzda artık endişenizin kalmayacağını düşünür. Ancak en büyük yanılgı, profesyonel olarak şüpheleri olan bir insan olmayı bıraktığınızı düşünmektir. Gerçekte, genellikle sadece maç gününde çalışması gereken bir makine olarak algılanırsınız. Her zaman insanlarla çevrili olsanız da, dışarıdan gelen beklentiler çok büyük olduğu için genellikle kendinizi izole hissedersiniz. Aslında bu baskıdan asla kurtulamazsınız; nerede olursanız olun, her zaman arka planda sizi etkiler. Kendi kişiliğinizin özünü korumayı öğrenmeniz gerekir, böylece sadece performansınızla tanımlanmazınız."

-Messi mi, Ronaldo mu?

İlkay Gündoğan: "Messi."

-Guardiola mı, Klopp mu?

İlkay Gündoğan: "Kariyerim boyunca röportajlarda bana bu soru muhtemelen "Nasılsın?" sorusundan daha sık soruldu. İkisi de kesinlikle dünya çapında, dünya klasmanında ama Manchester City'de geçirdiğim uzun süre boyunca Pep ile çok yoğun bir şekilde çalıştım ve kendimi onunla özdeşleştirdiğim için Pep'i seçiyorum. Ancak Klopp'un Almanya ve İngiltere'de başardıkları yine de 11/10'du. Daha iyisi olamaz."

-Modern futbolda en çok neyi seviyorsunuz?

İlkay Gündoğan: "Son derece yüksek taktik seviyesi ve hızı."

-Modern futbolda en çok neyi sevmiyorsunuz?

İlkay Gündoğan: "Giderek artan maç ve müsabaka sayısı nedeniyle artan aşırı doygunluk, bu da uzun vadede oyunun kalitesini ve oyuncularını sağlığını tehlikeye atıyor. Bu açıdan, 18 yaşında olmadığım için oldukça mutluyum. Kariyerim boyunca 15-20 yıl boyunca her sezon 60-70 maç oynamayı hayal bile edemiyorum."

-Boş günlerinizde en sevdiğiniz şey nedir?

İlkay Gündoğan: "Ailemle uzun, sakin bir sabah, iyi bir kahve ve futbolla hiçbir ilgisi olmayan bir sohbet."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 27 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.