İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2023 Pazar / 21 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlkay Gündoğan: Asla kötü bir niyetle konuşmadım
Spor

İlkay Gündoğan: Asla kötü bir niyetle konuşmadım

Barcelona'nın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyledi.

3 Aralık 2023 Pazar 15:00 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Asla kötü bir niyetle konuşmadım
ABONE OL

Barcelona'nın yıldız ismi İlkay Gündoğan, beklenmedik açıklamalar yaptı.

İlkay yaptığı açıklamada, "Amacımın asla birine veya bir şeye saldırmak olmadığını dürüstçe söyledim. Takımı ne zaman eleştirmsem bu eleştiriye kendimi de dahil ediyorum." dedi.

kötü bir niyetinin olmadığını söyleyen İlkay, "Giderek daha iyi olmak istiyorum. Bir sonraki maçı 3,4,5-0 yensek bile her zaman geliştirebileceğimiz yönler bulacağım. Bu benim varoluş tarzım, zihniyetimin bir parçası. Bunun dışında asla kötü bir niyetle konuşmadım." açıklamasını yaptı.

"DÜZELECEĞİZ, İNANIYORUM"

De Jong ve Pedri ile iyi anlaştığını belirten başarılı orta saha, "Frenkie ve Pedri ile oynadığımda kendimi çok rahat hissediyorum. Son maçta bazı zorluklar yaşadık ama iyi bir takımla karşı karşıya olduğumuzu da söylemem gerekir. Geri dönseler bile yeniden alışmamız zaman alacaktır. İşlerin zamanla düzeleceğine inancım tam." şeklinde konuştu.

"SON 16'YA KALMAYI HAK ETTİK"

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmalarıyla ilgili yıldız oyuncu, "Bunu başarmak bize güven veriyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her şeyi iyi yapıyoruz ama gelişmemiz gerektiğinin de farkındayız. Grup aşamasında oynadığımız oyuna bakarsak son 16'yı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.