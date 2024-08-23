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Spor

İlkay Gündoğan Barcelona'ya veda etti

Eski takımı Manchester City ile yeniden anlaşan İlkay Gündoğan Katalan ekibi Barcelona'ya veda etti.

23 Ağustos 2024 Cuma 13:01 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan Barcelona'ya veda etti
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Manchester City'ye geri dönecek olan İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrıldığını açıkladı. Deneyimli orta saha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN VEDA AÇIKLAMASI

İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada, "sadece bir yıl sonra vedalaşma zamanı geldi. Buraya yeni, heyecan verici bir meydan okumayla yüzleşmek için geldim ve buna hazırdım. Zorlu bir sezonda takım ve kulüp için mümkün olan en iyi şekilde savaşmak için her şeyimi verdim ve yeni sezonda takım arkadaşlarıma yardım etmeyi dört gözle bekliyordum.

Şimdi zor bir durumda ayrılıyorum ama eğer gidişim kulübe maddi anlamda bir fayda sağlayacaksa, üzüntüm biraz daha az olur. Yine de inanılmaz deneyimler ve inişler ve çıkışlar olan bir zamandı - her zaman Barça'da oynamak istedim ve hayatım boyunca hatırlayacağım bir anı ve deneyim için çok minnettarım. Sezon ve gelecek için size en iyisini diliyorum. Taraftarlar bu büyük kulübü dünyanın en iyisine geri döndürmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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