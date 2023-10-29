İlkay Gündoğan, Barcelona'yı eleştirdi: Buraya kaybetmeye gelmedim

Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Real Madrid'e 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından kulübüyle ilgili beklenmedik ifadeler kullandı.

Takımının tek golünü atan İlkay Gündoğan, "Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim." dedi.

"KAYBETMEYE GELMEDİM"

Kaybedilen maçların ardından öfkenin daha fazla olmasının önemli olduğunu aktaran deneyimli orta saha oyuncusu, "Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkların açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de "Takımın böyle şeylere izin vermemesi" gibi bir sorumluluğum var. Dirence ihtiyacımız var" sözlerini sarf etti.

İLKAY'IN PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 14 maça çıkan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

İSPANYA'DA DURUM

Real Madrid'e 2-1'lik skorla kaybeden Barcelona, ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü. Real Madrid, 28 puanla lider durumda bulunurken, Barcelona'nın 24 puanı bulunuyor. La Liga'da 28 puanlı Girona da ikinci sırada yer alıyor.