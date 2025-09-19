İSTANBUL 25°C / 17°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • İlkay Gündoğan: Bu maçtan öğrenecek çok şey var
Spor

İlkay Gündoğan: Bu maçtan öğrenecek çok şey var

Galatasaray'ın deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan, Eintracht Frankfurt karşısında alınan mağlubiyet sonrası konuştu. Gündoğan, 'Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var. Sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi19 Eylül 2025 Cuma 00:35 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Bu maçtan öğrenecek çok şey var
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından İlkay Gündoğan, Eintracht Frankfurt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle çok üzgünüz. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü bulduk, bu bizi daha motive etti. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı ama bulamadık maalesef. Bulabilsek daha farklı bir maç olacaktı bizim için. Frankfurt'un ilk golünden sonra bizim takımda moral bozukluğu hissettim. Ondan sonra iki gol daha yedik kalemizde. Basit gollerdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor."

"Rakip takımların oynadığı seviye, belirli bir seviye. Affetmiyorlar. Bizim için üzücü bir akşam. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var. Sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız."

