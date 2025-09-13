İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlkay Gündoğan: Burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için
Spor

İlkay Gündoğan: Burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Eyüpspor karşılaşmasıyla ilk resmi maçına çıkan İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 22:01 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Eyüpspor karşılaşmasıyla ilk resmi maçına çıkan İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli futbolcu, "Öncelikle Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bizim için güzel bir gündü. İlk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak özel bir duygu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.

Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu, kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup dün geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİ İÇİN İTİRAF

Son olarak yıldız oyuncu, "Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemek için her zaman değer, hele böyle bir kulüp, çocukluk aşkım için. Sonunda gerçekleşti, çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Benim için de önemli bir maçtı. Gururluyum, mutluyum burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için. İnşallah ve umarım önümüzde birlikte galibiyetler yaşarız." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.