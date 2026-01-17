İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

İlkay Gündoğan: Daha iyi olmalıyız

Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, alınan skorun beklentilerin altında kaldığını ve daha iyi olmaları gerektiklerini vurguladı.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Daha iyi olmalıyız
ABONE OL

Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, alınan skorun beklentilerin altında kaldığını vurguladı.

"BEKLENTİMİZ FARKLIYDI"

Mücadele sonrası konuşan İlkay, "Skor bizim için üzücü... Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim de beklentilerimiz var. Bunlar şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak" ifadelerini kullandı.

"BU SORUMLULUĞU HERKES ALMALI"

Sorumluluğa dikkat çeken milli futbolcu, "Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk önce ben anlamalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor" dedi.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Taraftar tepkisini de doğal karşıladığını belirten İlkay Gündoğan, "Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyebileceğim şey; daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve bunun üzerine daha fazla koymak. Kendi beklentimizi yüksek tutarsak daha iyi oluruz. Daha iyi olmalıyız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

