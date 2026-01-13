Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına da şimdiden başladı. Devler Ligi'nde uzun yıllar boyunca adından söz ettirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, birçok yıldız ismi gündemine aldı. Galatasaray, Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis bedeli ödemeden üst düzey transferler yapmak istiyor. Aslan'ın listesinde sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Bernardo Silva da yer alıyor. İtalyan basınına göre Galatasaray, tecrübeli oyuncuyla görüşmelere başladı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızı sezon sonunda bonservissiz olarak kadroya katmak amacıyla resmi temaslara başladı. Transfer sürecinde İlkay Gündoğan'ın kilit rol oynadığı belirtiliyor. Alman yıldız, uzun seneler boyunca Bernardo Silva ile birlikte oynamıştı. Tecrübeli orta sahanın eski takım arkadaşı Silva'ya Galatasaray projesini olumlu şekilde anlattığı ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı.

BURUK'UN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Portekizli oyuncu bu sezon 28 karşılaşmada görev yaptı. 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı veren Silva'nın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Manchester City formasıyla 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Portekiz Milli Takımı'nda 107 maça çıkıp, 17 gol kaydetmeyi bildi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. On numara, sağ kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilen başarılı futbolcunun transferi gerçekleşirse, hücum anlamında Buruk'un eli güçlenecek.