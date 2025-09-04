İSTANBUL 30°C / 22°C
  İlkay Gündoğan, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı
İlkay Gündoğan, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer İlkay Gündoğan da ilk idmanına çıktı.

İlkay Gündoğan, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer İlkay Gündoğan da ilk idmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bu arada yeni transfer İlkay Gündoğan da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

